L'Inter sta per chiudere il colpo che riporta Romelu Lukaku a Milano. Ora resta da capire se la società nerazzurra vorrà investire ulteriormente per assicurarsi anche Paulo Dybala. Come riferisce Skysport ora è da capire se Beppe Marotta sarà disposto ad investire ulteriormente e ad accontentare le richieste dell'ormai ex attaccante della Juventus.