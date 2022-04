12









Paulo Dybala lascerà la Juventus a zero al termine della stagione. La Joya non ha ancora scelto quale potrebbe essere la sua prossima destinazione. Tuttavia stando a quanto riporta Sportitalia il giocatore argentino avrebbe completamente aperto all'Inter: nerazzurri in cima alla lista di gradimento. Avrebbe anche fermato tutti gli altri sondaggi dall'estero.