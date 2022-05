Per tutti i nomi in entrata accostati alla Juventus c'è sempre quello di Paulo Dybala in uscita. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport l'attaccante argentino è sempre più vicino all'Inter con Simone Inzaghi che sarebbe pronto ad accoglierlo e ad affiancarlo a Lautaro Martinez per la prossima stagione. Sarebbe un tradimento, un po' come quello che sta provando a portare a termine Madama con Perisic.