L'ultima squadra ad essersi aggiunta alla corsa per accaparrarsi a zero Paulo Dybala è l'Arsenal. È di oggi la notizia di un incontro tra il suo entourage e la dirigenza dei Gunners. Il club inglese però sarebbe in corsa per l'attaccante argentino solo qualora si qualificasse alla prossima Champions League. Requisito chiave per poter pagare l'ingaggio della Joya.