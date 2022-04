8









Davide Lippi, agente sportivo tra gli altri di Giorgio Chiellini è intervenuto negli studi di SkySport. Tra i vari temi toccati anche il futuro di Dybala. Queste le parole:



DYBALA - "Spererei non lasciasse il campionato italiano, altrimenti si impoverirebbe ancora di più. Dopo tanti anni alla Juventus, andare via non è per nulla semplice. Sul dove andrà non lo so, spero non vada all’estero ma ho paura che vada lì".