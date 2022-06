L'agente di Paulo Dybala Jorge Antun aveva offerto la Joya al Barcellona. Il presidente Laporta era d'accordo e avrebbe voluto presentare un'offerta all'entourage dell'argentino per portarlo in Catalogna. Stando però a quanto riferito da El Nacional sarebbe stato decisivo il parere di Xavi il quale ha detto di non volere Dybala in Blaugrana, tutto si è quindi interrotto.