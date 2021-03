8









Cristiano Ronaldo è stato il grande presente-assente nella gara dello Stadium contro il Porto che ha buttato la Juve fuori dalla Champions League. Da CR7 ci si aspettava una reazione d'orgoglio dopo la partita d'andata, doveva essere il giocatore che trascinava la squadra verso il successo, invece... il portoghese ha giocato una delle sue peggiori partite e adesso si rincorrono le voci sul suo futuro lontano da Torino. Ma c'è un giocatore che assente lo era davvero, e che quest'anno sono più le partite che ha saltato di quelle giocate: si tratta di Paulo Dybala; stagione sfortunata la sua, che in campo non riesce a dare il meglio di sé e davanti alla scrivania è ancora alle prese con il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2022.



LA TRATTATIVA - Chissà come sarebbe andata in Champions se ci fosse stato anche lui... sicuro è che la trattativa per il suo prolungamento sta diventando un vero e proprio tormentone: i discorsi tra l'entourage del giocatore e i dirigenti della Juve sono iniziati più di un anno fa, quando ancora neanche si conosceva l'esistenza del Covid. Poi c'è stato un periodo di stand by e a dicembre scorso il botta e risposta a distanza tra Paulo e Agnelli che non ha di certo sbloccato la situazione. Tutto è rimasto fermo alla proposta della società di 10 milioni a stagione bonus compresi, ma per il momento non ci sono incontri in programma con gli agenti dell'argentino. LA SPERANZA - La testa della Juve è al mercato sì, ma con una visione più ampia. Le strategie bianconere potrebbero portare anche alla cessione di Dybala in estate: la speranza della società e di Pirlo è che La Joya possa fare un finale di stagione da protagonista per poi sedersi a tavolino e valutare tutte le opzioni per il futuro, compreso il rinnovo. Non è escluso che sia lui uno dei big da sacrificare per fare cassa e magari reinvestire i soldi su qualche giovane.



LE IDEE - La Juventus, come riporta il Corriere dello Sport, sta iniziando a sondare il terreno per capire quale può essere, eventualmente, il club con il quale trattare Dybala. A Barcellona molto - tutto - dipende dal futuro di Leo Messi. Anche da quelle parti non stanno vivendo un buon momento ma se La Pulce dovesse lasciare davvero la Spagna il sostituto potrebbe essere proprio Dybala. Difficile che venga pagato tutto cash, ma il Barça ha giocatori che possono interessare la Juve come per esempio Antoine Griezmann. Un'idea complicata ma non impossibile. Così come ce l'ha il Psg, dove c'è quel Mauro Icardi al quale Paratici aveva provato ad avvicinarsi in passato e che potrebbe tornare di moda. In caso di cessione, uno scambio potrebbe alzare la valutazione del giocatore che altrimenti, tra la crisi economica e il contratto in scadenza a giugno 2022, rischia di essere svenduto. Adesso però testa al campo e al finale di stagione, sperando che Paulo Dybala possa tornare protagonista.