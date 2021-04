La priorità di Paulo Dybala è una sola: la Juventus. Ne è convinto il Corriere dello Sport, secondo il quale l'argentino non vorrebbe lasciare Torino. La scadenza del contratto nel 2022 e il rischio di perderlo a zero tra un anno se non dovessero trovare l'accordo per il prolungamento spinge il club a riflettere. La Joya potrebbe lasciare Torino già la prossima estate, nonostante la sua volontà sia quella di rimanere ancora alla Juventus.