Paulo Dybala è alla ricerca di una nuova squadra per la prossima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni sarebbe molto vicino all'Inter. Come riporta Fcinternews.it i contatti tra l'enoturage dell'argentino e la società nerazzurra ci saranno solo a partire da dopo la finale di Coppa Italia in programma l'undici maggio proprio tra Juve e Inter. Una questione di correttezza.