Come racconta Gazzetta, tra Marotta e Jorge Antun, agente-amico di famiglia di Paulo Dybala, c’è già stato un primo incontro, senza però parlare di cifre. Le parti si sono date appuntamento a fine campionato per entrare nei dettagli. Marotta ha in testa un quadriennale (tre anni più un’opzione per il quarto) a 6 milioni di euro, più ricchi bonus per provare ad avvicinarsi il più possibile all’offerta presentata dalla Juventus a ottobre, poi ritirata (8+2 di bonus).