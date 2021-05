Dopo settimane di silenzio, non sarà certo il centesimo gol con la Juve ha sbloccare la trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala. L'entourage del giocatore e i dirigenti della Juve non si sentono da tempo, senza la qualificazione in Champions League sarà tutto più difficile e quel contratto in scadenza nel 2022 potrebbe interrompersi con una stagione d'anticipo. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nei prossimi mesi Dybala potrebbe essere il protagonista del mercato della Juventus come contropartita per qualche scambio.