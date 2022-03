Dybala per l'Inter è un progetto concreto. E' quanto riporta Tuttosport, in prima pagina, riportato di un incontro: "Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno incontrato in gran segreto Jorge Antun, procuratore della Joya, per manifestare l’interesse nerazzurro sul giocatore. Un atto dovuto, dopo il divorzio sancito unilateralmente dalla Juventus. Le parti non sono entrate in profondità sull’aspetto economico dell’affare". All’Inter, oltre a un ufficiale presenza nell'affare, interessava capire quali fossero le tempistiche gradite da Dybala: la risposta è stata chiara, l’argentino non ha fretta di trovare squadra. E questo è considerato un bene per Marotta e Ausilio, che devono capire il budget messo a disposizione da Suning per il prossimo mercato. La convinzione dell'Inter è anche che Dybala, col tempo, abbasserà le pretese economiche. Aldilà di Sanchez e Vidal, l'Inter ragiona sulle uscite, perché il piano di Marotta prevede l’uscita di Lautaro compensata dall’entrata di Dybala.



LA CONCORRENZA - Il divorzio fra l’argentino e la Juve è stato scritto nelle scorse settimane e ora il giocatore si guarda intorno sul mercato, pur consapevole di doversi giocare un finale di stagione da assoluto protagonista. Antun, infatti, ha già sondato il mercato e si va anche oltre l'Inter. In Spagna c'è l'Atletico su tutti, con il Cholo Simeone in prima fila. Poi? L'attenzione ora sarebbe spostata in Inghilterra, stando al Corriere dello Sport, dove l'interesse porta a Tottenham, Manchester City e Arsenal. E occhio sempre al Psg, ancora tra le pretendenti. Dove però non starebbe operando Antun: "Lo confermano anche le mosse dell’intermediario che, da qualche giorno, sta curando gli interessi dell’argentino sul mercato internazionale. Una svolta decisa da Paulo dopo che l’esperienza con Jorge Antùn non si è rivelata vincente nella querelle del mancato rinnovo. Ebbene, l’agente incaricato da Dybala si trova ora in Inghilterra per un giro di ricognizione in Premier League", si legge.