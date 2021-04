Difficilmente Douglas Costa verrà riscattato dal Bayern Monaco. Il brasiliano è in prestito dalla Juventus ma non ha convinto i tedeschi, pronti a rispedirlo a Torino. Probabilmente però la valigia di Douglas rimarrà chiusa e pronta per una nuova avventura. Il brasiliano non rientra nei piani di Pirlo è per il suo futuro ci sono tre ipotesi: o un'esperienza in MLS con diversi club che l'hanno cercato, o nei messicani del Tigres che hanno già fatto un sondaggio o al Gremio, sua ex squadra, che lo rivorrebbe fortemente ma deve fare i conti con l'ingaggio del giocatore.