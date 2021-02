La Juventus vuole fare sul serio per Houssem Aouar, centrocampista del Lione da diverso tempo nei radar dei bianconeri che l'hanno studiato da vicino un anno fa quando la Juve di Sarri è uscita agli ottavi di Champions contro i francesi. Il presidente Aulas chiede almeno 50 milioni per far partire Aouar, ma la Juve è pronta a inserire una contropartita per abbassare la parte cash: secondo quanto riporta Tuttosport potrebbe essere Douglas Costa, che rientrerà dal prestito al Bayern Monaco.