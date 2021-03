Il futuro diè ancora un rebus: l'esterno offensivo è ancora di proprietà della Juventus e in prestito al Bayern Monaco, che probabilmente a fine stagione lo rispedirà a Torino senza riscattarlo. Per il giocatore però potrebbe aprirsi la pista di un ritorno in Brasile, con il Gremio interessato all'ex Shakhtar. L'operazione è complicata per via dei costi dell'ingaggio, ma i dirigenti del club hanno già avviato i contatti con l'entourage del giocatore.