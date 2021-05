Le parole dell'altro giorno di Paolo Maldini sul canale Twitch del Milan hanno annunciato l'addio di Gigio Donnarumma, già sostituito con l'arrivo del francese Maignan e da tempo nel mirino della Juve. Il portiere classe '99 si svincolerà a parametro zero e oltre ai bianconeri è corteggiato anche dalle big europee. Donnarumma si svincola per fine contratto e a parametro zero rappresenta un'occasione: all'estero Barcellona, Chelsea e Manchester United sono pronte a fare concorrenza alla Juve.