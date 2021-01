La Juventus non ha mai perso di vista gli sviluppi sul futuro di Gigio Donnarumma. I bianconeri sono convinti che il portiere del Milan sia il futuro tra i pali, nel suo ruolo è uno dei migliori giovani in circolazione e i bianconeri hanno un piano ben chiaro: Szczesny non è in vendita, ma se dovessero arrivare offerte irrinunciabili per il polacco allora il sostituto ideale individuato da Paratici sarebbe proprio Donnarumma. Intanto il portiere rossonero sta trattando il rinnovo di contratto con il Milan, che secondo La Stampa vuole blindarlo con un contratto di tre anni, per allontanare la Juve.