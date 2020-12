Diego Costa a parametro zero fa gola a tanti club. L'attaccante spagnolo ha risolto il suo contratto con l'Atletico Madrid e secondo i betting analyst si può aprire una vera e propria asta. Le quote Snai vedono Juve e Arsenal favorite su tutte: l'attaccante in bianconero entro il 2 febbraio 2021 è quotato a 3.00, un trasferimento ai Gunners a 2.25. Tra le ipotesi spunta anche quella di vederlo con la maglia dell'Inter, quotata a 8.00. Il ritorno in Brasile è dato invece a 7.00 e un futuro nel campionato cinese si può giocare a 15.00.