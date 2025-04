AFP or licensors

'Futuro di Tudor? Ho un pensiero', il commento

un' ora fa



Igor Tudor ha un contratto con la Juventus fino al prossimo 30 giugno. Si valuta alla Continassa quello che può essere il suo futuro. L'ex centrocampista Riccardo Montolivo ha commentato così ai microfoni di SkySport:



MONTOLIVO SU TUDOR- "Se raggiunge l’obiettivo diventa difficile mandarlo via a meno che non ci sia una grande alternativa. Per esempio Antonio Conte o un nome così grande ma sennò perché dovrebbe essere messo in discussione".