Getty Images

Futuro di Nico Paz? C'è la rivelazione di Fabregas

2 ore fa



Il gioiellino spagnolo del Como Nico Paz è stato accostato anche alla Juventus per il futuro. Il tecnico dei lariani Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa del futuro del giovane talento. Le sue parole:



FABREGAS- "Non sappiamo nulla, è un nostro giocatore e per ora rimane da noi. Non so se andrà al Mondiale per Club con il Real Madrid, noi con loro abbiamo un ottimo rapporto. Ci interessano molto altri ragazzi della loro rosa, abbiamo fatto capire che da noi i calciatori giocano ed hanno minutaggio".