Il futuro di Angel Di Maria, il cui contratto con la Juve scadrà a giugno, è ancora incerto. Non è una novità che il giocatore abbia il desiderio di tornare un giorno al Rosario Central, e di questo ha parlato il direttore sportivo del club argentino, Federico Lussenhof, ai microfoni di Sportitalia: "Angel è un punto di riferimento per il nostro club ed un esempio nello sport. Le porte sono aperte per quando deciderà di tornare".