La Juventus continua a temporeggiare per Rodrigo De Paul, giocatore piace ma da parte dei dirigenti bianconeri non è stato ancora mai affondato il colpo. Nessun club italiano in realtà si è fatto avanti per il giocatore secondo Sky Sport, né l'Inter né il Milan. Occhio però all'Atletico Madrid, che si sta muovendo concretamente ed è pronto anche a mettere sul piatto contropartite per l'Udinese. Mentre la Juve e le altre società italiane ancora non hanno fatto nessuna offerta seria.