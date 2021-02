Nei giorni scorsi si è parlato nuovamente di un interesse del Barcellona per Matthijs de Ligt in vista della prossima stagione. La posizione della Juventus è chiara: la società non ha nessuna intenzione di privarsi del difensore olandese considerato uno dei migliori giocatori in prospettiva, a meno che qualcuno non si presenti con 150 milioni di euro che corrispondono alla clausola rescissoria che si attiverà in estate. Difficile che, in questo momento, ci sia un club in grado di arrivare a questa cifra. Per questo la Juve si sente sicura di trattenere de Ligt per ancora tanti anni.