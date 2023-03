Durante la Bobotv su Twitch, Antonio Cassano ha parlato del futuro di Antonio Conte: "A 7-8 milioni di euro a stagione va all'Inter. Prenderà la buonuscita dal Tottenham, gli fai 3 anni di contratto. Lui è andato via perché voleva prendere 15 milioni all'anno, è un furbacchione, Ora torna in Italia, prende una squadra che ha fatto malissimo in queste due stagioni e che deve ripartire. Ve lo dico già: rischia di vincere il campionato, se gli prendono 2-3 pezzi nuovi, è bravo quando non ci sono i campioni. Lukaku? Spingerà per farlo restare".