1









Federico Chiesa, resta o se ne va? La domanda tiene sulle spine il popolo di Firenze, intanto l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’esterno della Fiorentina: “La situazione per quanto concerne il gioiello viola è di totale stallo. Offerte vere non ce ne sono e, per il momento, il giocatore non intende accettare l’offerta di Rocco di allungare di almeno un anno il contratto inserendo una clausola rescissoria valutabile intorno ai 70-80 milioni. La Fiorentina si è quindi arresa all’idea che il futuro di Chiesa si deciderà solo negli ultimi giorni di mercato, vale a dire tra la fine di settembre e l’inizio del prossimo mese di ottobre”. L'azzurro è stato accostato anche alla Juventus.