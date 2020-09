L’edizione odierna de La Nazione fa il punto sul futuro di Federico Chiesa, che a Firenze sta diventando un rebus. Il presidente Rocco Commisso ha detto più volte come il giocatore possa partire a fronte di un’offerta congrua, e il suo arrivo in città potrebbe chiarire la situazione. Il numero uno della Fiorentina sarà in Italia tra martedì e mercoledì prossimo, giorni in cui potrebbe discutere il suo futuro. Sono tante le dirigenze ad avere il nome di Chiesa sul proprio taccuino: dal sondaggio del Manchester United all’interesse dell’Inter, passando per la Roma che dopo il ko di Zaniolo potrebbe farci più di un pensiero. Attenzione alla Juventus, squadra che punta da tempo l’esterno azzurro.