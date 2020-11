. Giorgio ha raccolto il testimone delle tante bandiere del passato, scegliendo di rappresentare i colori sociali del club sempre e comunque, nella buona e nella cattiva sorte. E negli ultimi nove anni è stata estremamente dolce. I discorsi di rinnovo per il capitano sono stati rimandati a primavera, e molto del suo futuro da calciatore dipenderà dal, che ultimamente sta dando qualche problema. L’anno scorso il grave infortunio al ginocchio, quest’anno diversi acciacchi muscolari, l’ultimo la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Ma quando c’è, fa sempre la differenza. Chiellini vuole sentirsi una risorsa per la Juve, non un intralcio, per questo la decisione è stata programmata per la fine dell’anno