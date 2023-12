Il tecnico della Juventus Massimilianoha parlato in conferenza stampa ( QUI l'integrale) del futuro di Giorgio Chiellini. Le sue parole:"A parte il rapporto che abbiamo che ci lega, Giorgio ha smesso ora. Una figura importante, ci è venuto a trovare, credo stia capendo cosa vuole fare per il futuro. Parlerà con la società ma deve chiarire cosa vuole fare da grande come è normale che sia".