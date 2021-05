Giorgio Chiellini non ha nessuna intenzione di lasciare la Juventus. Il capitano bianconero ha mandato segnali alla dirigenza dicendo che si sente bene e ha voglia di andare avanti; intanto, aspetta un ultimo confronto con Andrea Agnelli per definire insieme il futuro: con il contratto in scadenza tra un mese, l'idea è quella di un rinnovo per un'altra stagione e un futuro da dirigente a Torino. Se le parti non dovessero trovare l'accordo, Cincinnati e Inter Miami sono alla finestra.