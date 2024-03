Alcaraz-Juventus, la strategia del club

Alcaraz, nuovo prestito?



La volontà del giocatore

Proprio nel momento in cuistava trovando maggior continuità in campo, è arrivato l'imprevisto che lo ha costretto a saltare i match con Atalanta e Genoa. L'infortunio muscolare però lo terrà fuori probabilmente anche al rientro con la Lazio. Cambiano gli scenari per il futuro dell'argentino?e l'infortunio che lo sta frenando potrebbe inficiare le chance di riscatto. La cifra fissata a 49,5 milioni di euro dai due club pare proibitiva, ma da subito c'è sempre stata la sensazione che i bianconeri e i Saints ne avrebbero riparlato a fine stagione, sulla base anche di quanto fatto vedere dal giocatore nei mesi a Torino, riferisce la Gazzetta dello Sport.Il giocare stava convincendo sia Allegri che la dirigenza bianconera che, in ottica futura, sarebbero felici di trattenere comunque Alcaraz, a dispetto di come possa concludere l'annata., specialmente se gli inglesi non dovessero riuscire a risalire in Premier League. Se il Southampton dovesse restare in Championship (la Serie B inglese), difficilmente Alcaraz tornerebbe alla base e, a meno di offerte importanti, potrebbe ripartire di nuovo in prestito, si legge. La Juve infatti sarebbe la prima scelta del giocatore, che da subito era arrivato in Italia con l'idea di rimanerci, non fosse con un riscatto immediato, almeno con altri mesi per dimostrare il proprio valore. A oggi il piano è ancora un'ipotesi lontana e legata al futuro sul campo del Southampton, ma a giugno potrebbe diventare una realtà concreta che farebbe contenti sia Alcaraz che i bianconeri.