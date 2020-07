L'Italia sullo sfondo di Edinson Cavani. Dopo le esperienze con Palermo e Napoli, l'attaccante uruguaiano potrebbe tornare in Serie A e nelle ultime settimane è stato accostato anche alla Juventus. Contratto in scadenza con il Psg, col quale ha trovato l'accordo per allungarlo fino alla fine di questa stagione prima di liberarsi a parametro zero, secondo Le10Sport Atletico Madrid e Roma si sarebbero tirate indietro alla corsa per il Matador. Occhio, però, alla concorrenza dell'Inter e dello stesso Napoli, che sta pensando a un clamoroso ritorno.