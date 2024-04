Marco Carnesecchi ha deciso di cambiare agente, affidandosi ad Alessandro Lucci. Ufficiale la separazione con lo storico procuratore Augusto Carpeggiani. La scelta è ricaduta sull’agente di Bonucci e Cuadrado. Carnesecchi, come riferisce calciomercato.com, piace molto alla Juventus e a diversi club di Premier League: per l’Atalanta può diventare cedibile solo di fronte a un’offerta da circa 40 milioni di euro a salire. In questa stagione, il portiere si sta confermando su alti livelli, tanto da meritarsi una chiamata da Luciano Spalletti con l'Italia.