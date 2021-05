Dopo aver annunciato l'addio alla Juventus a fine stagione, per Gigi Buffon si stanno iniziando ad aprire mille porte sul futuro. L'impressione è quella che continuerà a giocare con un'altra maglia, dove? Secondo le quote, come riporta Agipronews, la pista più calda è quella che lo porterebbe al Genoa, squadra per il quale ha sempre fatto il tifo e che è quotata a 7.00. Il nome a sorpresa è quello della Lazio quotata a 8.00, più bassa rispetto a un ritorno a Parma che si può giocare a 12.00. Più lontana l'idea Atalanta che l'aveva tentato in estate e che oggi si può giocare a 15.00. E se andasse all'estero? Galatasaray, Eintracht Francoforte e Sporting Lisbona sono quotate tutte a 20.00.