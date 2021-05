Annunciato l'addio alla Juventus a fine stagione, per Gigi Buffon si aprono le porte di una nuova avventura: a 43 anni il portiere non ha nessuna intenzione di smettere e sta valutando diverse offerte arrivate in questa settimana. In Italia e all'estero, dove l'ultimo club che sta pensando a Buffon è l'Olympiacos campione di Grecia, che ha già avviato i contatti con il suo agente. Dal Portogallo fanno sapere che anche il Benfica sta pensando al portiere.