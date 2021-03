2









Nella rivoluzione che sta pensando di attuare la Juventus in vista della prossima stagione, potrebbe non esserci una delle colonne della squadra degli ultimi 20 anni. La Gazzetta dello Sport infatti racconta di un clamoroso scenario per il quale Gigi Buffon potrebbe lasciare i bianconeri alla fine della stagione: il portiere è l'anima dello spogliatoio, leader e giocatore simbolo che in questi anni ha scritto una pagina di storia del club; a 43 anni vuole sentirsi ancora protagonista e potrebbe fare un'esperienza simile a quella di Iker Casillas, che lasciò il Real Madrid per giocare gli ultimi anni di carriera nel Porto.