L'agente di Gigi Buffon Silvano Martina ha parlato di un possibile sbarco del suo assistito in Portogallo, dopo aver annunciato l'addio alla Juventus a fine stagione: "Se dovesse chiamare il Benfica ci può interessare sicuramente - ha detto il procuratore ai microfoni di A Bola - Potrebbe essere una buona idea, ma al momento non ho avuto nessun contatto né con il club né con gli intermediari". Nel futuro del portiere, che piace anche all'Olympiacos, potrebbe esserci una nuova esperienza in Serie A da avversario della Juve: a Buffon, infatti, stanno pensando l'Atalanta e il Genoa del quale il portiere è tifoso.