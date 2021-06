Il futuro di Gigi Buffon va via via definendosi. Ha deciso di separarsi dalla Juventus per giocarsi un'ultima avventura da protagonista. Ma dove? Ecco Buffon potrebbe comunicherà la propria scelta già la prossima settimana. Intanto ha fatto sapere al Barcellona che non chiuderà la carriera in Spagna, rispondendo a voci e proposte dei giorni scorsi, perché non ha intenzione di chiudere facendo il secondo, lo avrebbe fatto in bianconero non altrove.



Ci hanno già provato Genoa e Besiktas, ma non sono in cima alla lista. Lì, di recente, c'è arrivato il Parma. Buffon starebbe pensando molto alla scelta romantica di finire dove tutto è iniziato per aiutare il Parma a tornare in Serie A. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva, Buffon ci sta pensando e presto chiarirà anche gli ultimi dubbi.