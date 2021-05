1









Tante, tantissime ipotesi sul futuro di Gigi Buffon. Dopo aver annunciato l'addio alla Juventus a fine stagione per il portiere 43enne si è aperto un ventaglio infinito di destinazioni per il futuro. In queste settimane sono arrivate anche le prime offerte come ha svelato lo stesso portiere, raccontando che ora si prenderà qualche giorno per decidere cosa fare. La sensazione è che il giocatore abbia voglia di continuare ancora a giocare, da capire dove.



L'INDIZIO - Un indizio arriva dalle parole della compagna e giornalista Ilaria D'Amico, che intervenuta nella trasmissione di Radio1 'Un giorno da pecora' ha detto: "Non pongo mai veti, ma se dovessi essere io a scegliere opterei per l'estero - e sarebbe la seconda esperienza dopo quella in Francia al Psg - Per giocare in Italia Gigi è un bagaglio impegnativo, ma capisco anche che per un calciatore italiano il fatto di giocare in Serie A può avere un fascino maggiore".