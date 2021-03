Dove potrebbe andare, Gigi Buffon? Nell'idea del giocatore c'è ancora una stagione da disputare, magari all'esterno, ma non disdegna in questo momento un'altra avventura in Italia. Un'idea potrebbe essere il Genoa, squadra della quale si è sempre professato tifoso. Ecco cosa scrive l'edizione online di Repubblica a tal proposito: "Il portiere si trova di fronte a un bivio: proseguire con un altra maglia, magari quella del Genoa, squadra per cui ha tifato fin da piccolo e che ha in Perin il suo successore alla Juventus, oppure smettere con il calcio giocato e iniziare la sua nuova avventura dietro la scrivania".