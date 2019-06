Un altro anno in campo per tenersi in forma e giocare le Olimpiadi in Giappone da fuori quota con la Nazionale e poi il ritiro. È questa, per il momento, l’ipotesi più accreditata riguardo al futuro prossimo di Gigi Buffon, che proprio ieri ha annunciato l’addio al PSG, ma non al calcio giocato. Le offerte di certo non gli mancano e dicono rumours che per ragioni d’affetto all’ex numero uno della Juve piacerebbe tornare in Serie A. Alla finestra, dicono gli analisti Sisal Matchpoint, tre possibilità, tutte legate al cuore di Gigi: Genoa, Parma e Lazio. Da ragazzo, Buffon partiva da Carrara per vedere i rossoblu dalla gradinata nord, tornare a Marassi, ma in porta, riferisce Agipronews, pagherebbe 6,00. Poi c’è il Parma, la squadra con cui ha esordito in Serie A, che pure lo accoglierebbe a braccia aperte: sui gialloblu la quota sale a 7,50. La terza via è la Lazio per cui, come ha spiegato il suo agente Silvano Martina, Buffon nutre una forte simpatia. Sui biancocelesti, che possono però già contare su un portiere affermato come Strakosha, si punta a 9,00.