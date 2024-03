Futuro Bremer, la verità sulla clausola: la Juve può annullarla

Nessuna certezza sulla permanenza

La notizia sulla clausola rescissoria nel contratto di Gleison Bremer ha fatto molto discutere nelle ultime ore e soprattutto ha gettato molti dubbi sul futuro del difensore e l'eventuale permanenza alla Juventus oltre questa stagione che sta per finire. C'è però una novità raccontata da Tuttosport che può cambiare le prospettive su quello che succederà già a partire dall'estate.Bremer ha il contratto in scadenza nel 2028che lo pagò dal Torino due stagioni fa 41 milioni di euro più una decina di bonus. Infatti con il prolungamento fattogli firmare dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli, scrive il quotidiano, è stata inserita una postilla che possiamo definire cugina di secondo grado della clausola rescissoria. A differenza della clausola rescissoria, per la quale un club non può opporre nessuno stop alla cessione di un proprio giocatore a fronte dell'offerta di un'altra società disposta a versare la cifra pattuita per far scattare l'operazione,Non per questo però si può dare sicura la permanenza di Bremer, anzi. Aossigenare i conti e sostituirlo con un difensore importante ritenuto all'altezza. In teoria potrebbe anche scegliere di venderlo a "solo" 60 milioni, dipenderà da molti fattori ma sicuramente l'ultima parola spetterà al club bianconero. Chi lo vuole, Manchester United in testa, è avvisato quindi.