Futuro incerto per Leonardo Bonucci, che nonostante il contratto fino al 2024 con la Juve, potrebbe anche pensare di salutare anticipatamente se si renderà conto di non essere più nei piani del club e di Allegri per la prossima stagione. Nelle ultime ore era circolato anche l'interessamento del Marsiglia per il capitano bianconero anche se in realtà i francesi adesso sono concentrati sul nuovo allenatore dopo la partenza di Tudor e non si stanno muovendo per il difensore.