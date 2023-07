La clamorosa notizia di mercato che circola in questi giorni a Genova, sponda Sampdoria, è quella di un interessamento blucerchiato per il difensore della Juventus Leonardo Bonucci. Ieri, ai margini della presentazione del calendario di Serie B, a precisa domanda ha risposto sull'argomento il direttore tecnico della Sampdoria, Nicola Legrottaglie: "A oggi non mi sento di dire che Bonucci verrà. Se poi accadrà, vedremo. Valuteremo tutte le opzioni, le soluzioni, che rientrano nel nostro budget. Che dobbiamo e vogliamo rispettare"