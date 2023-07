Al di là delle parole, Alessandro Lucci, agente di Bonucci, continua a cercare una soluzione per il difensore, così come la Juve, che spera di risparmiare l'ingaggio pesante dell'ex capitano. Come riferisce calciomercato.com, Bonucci per ora ha detto no alle proposte dall'Italia di tre club di Serie B (Sampdoria, Palermo e Bari), oltre alle sirene estere, in particolare dell'MLS (dove avrebbe ritrovato Chiellini) e dell'Arabia (Al-Shabab).