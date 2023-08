"Chiellini e Bonucci dovrebbero andare ad insegnare all'università cosa vuol dire essere un difensore centrale. Sono fantastici anche se non più giovani", con queste parole, qualche anno fa, José Mourinho esaltava i due difensori italiani. Un'ammirazione, quella dell'allenatore portoghese che torna di moda visto che nelle ultime ore anche la Roma ha sondato il terreno per capire la fattibilità di un'operazione che porterebbe Bonucci in giallorosso.