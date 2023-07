Domenico Berardi è stato accostato alla Juve negli ultimi giorni ma è da tempo un obiettivo della Lazio. Il presidente, Claudio Lotito ne aveva parlato pochi giorni fa dicendo che il Sassuolo chiedeva troppo per il giocatore. Ha risposto l'ad del club emiliano, Giovanni Carnevali: "Lotito l'ho visto due giorni fa, non mi ha detto nulla, se ci sono delle comunicazioni spero che me le faccia direttamente, non attraverso i giornali".