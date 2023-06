Come già noto da tempo, con la conclusione del suo (infelice) periodo di prestito al, tra poche settimanefarà ritorno alla, ma non per restarci. Lo ha confermato il suo agente Federico, intervenuto ai microfoni di TMW a margine della presentazione del Viola Park a Firenze. Ecco le sue parole: "Se tornerà? Sì, chiaramente. Lo ha detto anche il Liverpool e probabilmente dovremo trovare un’altra soluzione perché nei piani di, per motivi tecnico-tattici, non rientra. Dovremo attivarci per trovare una soluzione. L’infortunio lo ha tenuto fuori quattro mesi e ha avuto poco spazio".