Uno dei giocatori che sembravano incedibili fino a qualche settimana fa, potrebbe finire sul mercato. Si tratta del brasiliano Arthur, che dopo una sola stagione in bianconero - tra alti e bassi - è finito nel mirino del Psg: pupillo del ds Leonardo, Arthur non è una priorità per i parigini che al momento sono concentrati sull'eventuale rinnovo di Mbappé. Ma se dovesse arrivare l'offerta giusta, la Juventus potrebbe davvero valutare l'addio.