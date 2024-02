"Il mio amico Conte al Napoli? Incontrerò lunedì Antonio al film su Marcello Lippi. Con Antonio scherziamo tanto, ma difficilmente parliamo di futuro", le parole dell'ex compagno di squadra alla Juventus, Mark Iuliano, rilasciate a Radio Punto Nuovo. Iuliano non ha però escluso questa pista: "Ha incontrato De Laurentiis negli scorsi mesi, se gli ha lasciato aperta una speranza magari se ne riparlerà, ma davvero non saprei dirlo". Conte è ambito da diversi club, non solo in Serie A ma anche in Europa, dove si è accesa la pista che potrebbe portarlo al Bayern Monaco.