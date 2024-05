Conte-Napoli, De Laurentiis non è convinto

Non solo la Juventus, tante big di Serie A si muovono per il nuovo allenatore. Il Napoli non ha ancora deciso chi sostituirà Calzona. Scendono le quotazioni di Antonio Conte da quanto riferisce Sky Sport.De Laurentiis pensa, al di là dei costi comunque molto alti, che Conte abbia le caratteristiche più per un traguardo a breve termine che non per un ciclo più lungo nel tempo. L'ex allenatore della Juve, si legge, aveva dato nelle scorse settimane la sua disponibilità ma la cosa non ha avuto al momento un seguito. Le riflessioni proseguiranno nei prossimi giorni tra De Laurentiis e Manna, il nuovo ds, per arrivare poi alla decisione definitiva.